Werke von Johannes Brahms, Claude Debussy, Hans Christian Lumbye, Maurice Ravel, Robert Stolz und Johann Strauß.

Gabor Vosteen Blockflöte

Sinfonieorchester Ludwigsburg

Hermann Dukek Leitung

Kein Jahreswechsel ohne das traditionelle Neujahrskonzert im Forum am Schlosspark! Und wie könnte das Jahr besser beginnen als mit diesem musikalischen Muntermacher, der in die Beine geht, das Blut wohlig in Wallung bringt und den Kopf leicht macht?

Für das taufrische Jahr haben der Dirigent Hermann Dukek und das Sinfonieorchester Ludwigsburg aus ihrem reichhaltigen Repertoire ein ebenso sinnliches wie schwungvolles Paket geschmeidiger Melodien aus Frankreich, Dänemark, Deutschland und Österreich geschnürt – und zur Unterstützung den Blockflötenvirtuosen Gabor Vosteen mitgebracht. »Unfassbar, verrückt und bezaubernd«, schrieb der Kritiker der »Berliner Zeitung« über den international preisgekrönten »Flötenmann«, der mit seinem spritzigen Mix aus Musik, Poesie und Comedy sowohl im Konzerthaus Wien und Gewandhaus in Leipzig als auch in Varietétheatern und bei der Night of the Proms auf fantastische Weise die Möglichkeiten seines Instruments auslotet und das Publikum zu Standing Ovations hinreißt.

Inkl. 1 Glas Sekt