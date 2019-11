»Gospel ist nicht der Sound, Gospel ist die Botschaft«, sagte die amerikanische Gospel-Legende Edwin Hawkins.

Tief im Glauben verwurzelte Hingabe, Hoffnung und ansteckende Lebensfreude, offenbart in ausgelassenen und bewegenden Songs: So feiern die stimmgewaltigen Sängerinnen und Sänger der New York Gospel Show zusammen mit einer von Bernard Brown angeführten All-Star-Band mit ihrem Publikum die spirituelle Kraft dieser Musik.

»Amazing Grace«, »Oh Happy Day!«, »Swing Down Chariot« oder »We Shall Overcome« ertönt es mitreißend und bewegend: Traditionelle Spirituals, Gospel-Klassiker und Hits wie Leonard Cohens »Hallelujah« oder Michael Jacksons »Earth Song« werden zu einem besonderen Hörerlebnis verbunden. Die hochkarätig besetzte New York Gospel Show macht mit großartigen, stimmungsvollen Songs die Geschichte dieser einzigartigen Musik lebendig.

Laeh Jones, Derrick Alexander, Darnita Rogers, Lamar Turner, Esther Stevens, Janet Taylor, Vanessa Brown, Paulie Brown, Menoosha Susungi Gesang

Christian Gasch Gitarre

James Simpson Schlagzeug

Michael Webb, Bernard Brown Klavier