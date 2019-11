Sie ist wahrscheinlich die weltweit einzige Hausband eines international renommierten Techno-Clubs.

Die Jazzrausch Bigband wurde 2014 von dem Posaunisten Roman Sladek sowie weiteren Instrumentalisten der Musikhochschule München gegründet und bringt seit einigen Jahren regelmäßig den Münchner Club »Harry Klein« zum Beben. Der Sprung auf die große Bühne ist jedoch längst geglückt: Mittlerweile bringt es die Combo auf mehr als hundert Auftritte im Jahr in renommierten Konzertsälen wie der Philharmonie in München, dem Lincoln Center in New York oder bei internationalen Festivals in Shanghai, Nairobi und Austin. Auch dem Repertoire sind dabei keine Grenzen gesetzt: Konzerte und CD-Aufnahmen mit Rap- und Reggae-Künstlern kennzeichnen es ebenso wie Arrangements klassischer Komponisten.

Mit »Beethoven’s Breakdown« veranstalten die sechzehn Musiker um Komponist Leonhard Kuhn und Bandleader Sladek anlässlich des Beethoven-Jubiläums 2020 ein atemberaubendes Spektakel mit einer faszinierenden Mischung aus orchestralen Klängen, Techno-Grooves, Jazzimprovisationen und Kompositionen Ludwig van Beethovens. Von zarter Stille bis hin zu wummerndem Techno-Sound – mit Wonne werden die prominenten Werke zerlegt und voller Neugier beleuchtet.

Jazzrausch Bigband

Roman Sladek Leitung