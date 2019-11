Wenn die Vollblutgeigerin Nicola Benedetti die Bühne betritt, meint man, einen weiblichen Paganini vor sich zu haben.

Ihr Spiel ist, wie eine Kritikerin der »Times« bemerkte, schlichtweg furios und ihre Bühnenpräsenz überwältigend. Voller Energie beschreitet die Geigerin mit schottischen Wurzeln individuelle interpretatorische Wege – eine eigenständige künstlerische Stimme, die keineswegs um jeden Preis den Schönklang sucht. Wie sehr sie damit den Nerv der Zeit trifft, zeigen Auszeichnungen wie die »Queen’s Medal for Music« oder der Classical BRIT Award. Und obgleich ihr Repertoire vom Barock bis zur Gegenwart reicht, sind es vor allem romantische Werke wie Jean Sibelius’ expressives, mit weit ausgreifenden Melodien aufwartendes und teuflisch virtuoses Violinkonzert, für die sie ob ihres warmen, kraftvoll-kernigen Tons prädestiniert ist.

Wie Benedetti und das herausragende Royal Scottish National Orchestra verbreitet auch eines der populärsten Werke des Briten Ralph Vaughan Williams, die Hommage an den englischen Renaissance-Komponisten Thomas Tallis, britisches Flair im Forum am Schlosspark. Die achte Sinfonie Antonín Dvorˇáks ist ebenfalls eng mit Großbritannien verbunden. Die wegen ihres fulminanten Erfolgs dort als »Die Englische« in die Musikgeschichte eingegangene und vom böhmischen Idiom durchglühte Komposition sprüht nur so vor herrlichen Melodien und offenbart vielfältige Bezüge zu Sibelius, der von seinem tschechischen Kollegen bei einem Treffen in Prag überaus beeindruckt war.

Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Jean Sibelius Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 47

Antonín Dvořák Sinfonie Nr. 8 G-Dur op. 88

Nicola Benedetti Violine

Royal Scottish National Orchestra

Thomas Søndergård Leitung