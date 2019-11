× Erweitern Der Nussknacker

Ein riesiger, geschmückter Baum, ein fernes Märchenland und tanzende Schneeflocken: »Der Nussknacker« ist das Weihnachtsballett schlechthin.

Das 1892 uraufgeführte Stück erzählt die Geschichte von Mascha, die zu Weihnachten einen hölzernen Nussknacker geschenkt bekommt. In Maschas Traum kämpft er gegen den Mausekönig, erwacht zu einem schönen Prinzen und bringt sie durch den verschneiten Wald ins Land Konfitürenburg, wo Süßigkeiten und Blumen tanzen.

Mit ihrer fantasievollen Instrumentierung gilt Pjotr Iljitsch Tschaikowskys »Nussknacker«-Musik als die schönste seiner Ballettpartituren. Als Vorlage für das getanzte Märchen diente E. T. A. Hoffmanns Erzählung »Nussknacker und Mausekönig«. Sie wurde von ihren düsteren Zügen befreit und erzählt doch noch immer vom ewigen Kampf zwischen Gut und Böse. Es ist aber gar nicht so leicht, unter all den modernen Ballett-Bearbeitungen das alte Original zu finden. Die Fassung von Vasili Vainonen entstand 1934 am Mariinski-Theater und gilt heute in Russland als die grundlegende, klassische Version. Andrian Fadeyev, ehemaliger Starsolist des Mariinski-Theaters und Direktor des Yacobson Ballet, sorgt für die Authentizität des akademischen Stils. Für große und kleine Zuschauer bleibt am Ende die spannende Frage, ob Mascha im Traum ihr Glück findet.

Vasili Vainonen Choreografie

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky Musik

Vladimir Firer, Alexander Khramtsov Bühne und Kostüme

Yacobson Ballet St. Petersburg