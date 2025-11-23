Der Jahresbeginn in Dinkelsbühl steht traditionell im Zeichen von Bewegung, Gemeinschaft und gelebter Solidarität.

Der Neujahrslauf Dinkelsbühl lädt auch in diesem Jahr Laufbegeisterte, Spazierfreunde und Familien ein, gemeinsam für den guten Zweck an den Start zu gehen.

Unterstützt wird der TSV Dinkelsbühl von zwei engagierten Sponsoren: Zum ersten Mal mit dabei ist die Firma Das Naturholzhaus, die sich für nachhaltiges Bauen und ökologisches Wohnen starkmacht und die Firma Syrykyd, die durch ihre treue Unterstützung wesentlich zum Erfolg der Veranstaltung beiträgt.

Der Erlös des Neujahrslaufs fließt wie gewohnt vollständig in wohltätige Projekte in und um Dinkelsbühl. 2026 profitieren erstmals gleich drei Initiativen, die stellvertretend für Engagement auf lokaler und internationaler Ebene stehen: der SV Segringen, die Kinderfeuerwehr Sinbronn, sowie das Hilfsprojekt für die Ukraine rund um Klaus Löffler, das seit Beginn des Krieges dringend benötigte Hilfe organisiert.

Start: 14 Uhr (Ausgabe der Startnummern ab 13:15 Uhr)

Zielschluss: 16 Uhr

Die TSV Halle ist bewirtet.