Das traditionelle Neujahrsschießen der Historischen Deutschorden-Compagnie und des Historischen Schützen-Corps beginnt bereits um 12:00 Uhr am Ketterberg. Kanone und Böller begrüßen das neue Jahr. Zum Neujahrsempfang treten die Uniformierten ab 16:00 Uhr auf dem Marktplatz an. Im Anschluss an die Neujahrsrede des Oberbürgermeisters erwartet die Besucherinnen und Besucher das Neujahrsschießen auf dem Marktplatz.