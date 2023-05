NEUNUNDNEUNZIG fallen wohl in die Kategorie „Phänomen“. Trotz ihrer unkonventionellen Art, ihre öffentliche Präsenz gering zu halten, hat sich die Gruppe im Jahr 2022 vom wohl behüteten Untergrund-Geheimtipp zum aufstrebenden Indie-Act entwickelt. Auf ihrem Debütalbum „99 in dein Herz“ huschen die Stimmen von Nicki Papa, Saiya Tiaw, Danzinger 99 und Amandus 99 zart über verwaschenene Synthie-Produktionen und erzählen von hoffnungslos romantischen Bruchstücken aus Liebeskummer und Exzess in einer unbarmherzigen Welt. Der Sound der Österreicher vereint Autotune mit Coldwave und Trance, eine analoge Nostalgie mit durchdigitalisiertem Modernismus.

Die Pre-Sessions sind verschiedene Events in der Region Stuttgart, die euch bereits im Vorfeld der ABOUT POP – Festival & Convention überraschen werden. Sie sind ebenso wie unsere Aftershow-Party Teil der ABOUT POP und geben als Konzerte, Lesungen oder Talks einen Vorgeschmack auf den 22. Juli. Kommt vorbei und nutzt euer ABOUT POP Ticket schon für kostenlosen Eintritt zu den Pre-Sessions – first come, first serve!