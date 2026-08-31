In diesem Jahr kehren NEUNUNDNEUNZIG zurück aus dem Nebel. Mit der „Nichts Für Immer“-Tour präsentiert das österreichische Duo im Herbst ein neues Kapitel.

Vier Jahre, zahlreiche Solo-Projekte und Release-Fragmente, Hypes und zwei Touren liegen mittlerweile zwischen dem ersten gemeinsamen Band Album „99 in dein Herz“ und dessen bereits fertiggestelltem Nachfolger.

Der romantisch-melancholische Ton des inmitten der Pandemie entstandenen Debüts ist darauf einer neuen Nüchternheit gewichen. Als Ablösung der märchenhaft-figurativen Charaktere Nicki Papa und Saiya Tiaw führen ihre Alter Egos AMANDUS 99 & DANZINGER 99 das Ruder auf „99 Nichts Für Immer“ mit spürbar härterer Hand. Die neuen Songs des Duos bewegen sich nicht länger in einer Wolke; sie huschen über die Asphaltböden von Wien, Paris und Bukarest.

Diesen neuen Sound erwecken NEUNUNDNEUNZIG auf der kommenden Tour nach einer erfolgreichen Premiere als Live-Quintett im vergangenen Festival-Sommer nun in zehn Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Bühne zum Leben. Dabei werden die Band-Gründer Leonidas Braith und Ilja Danzinger ergänzt von Stefan Raschbacher (Bass), Miriam Jochmann (Piano & Synths) und Moritz Kolmbauer (Schlagzeug).

Nach Jahren des fragmentierten Auftretens verspricht die „Nichts Für Immer“-Tour, das bisher dichteste Erlebnis im Kosmos von NEUNUNDNEUNZIG zu schaffen; dort entfaltet sich ihr sehnsuchtsvoller Sound und ihr konstantes Spiel mit Identität und Inszenierung wird an der Bühnenkante pulsierender Clubs erlebbar.