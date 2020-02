Neuron w/ Bauernfeind

Am 20. März starten wir mit einer gewohnt ausgezeichneten Besetzung in die nächste Runde von Neuron. Wir freuen uns auf Bauernfeind und DINAA - begleitet werden sie von unserem Resident Nils Haussmann.

In Berlin geboren und aufgewachsen, kam Jacob Bauernfeind, so sein bürgerlicher Name, sehr früh mit elektronischer Musik in Berührung. Bereits als Jugendlicher begann er DJ-Erfahrung zu sammeln und sein unstillbarer Durst nach neuer Musik machten ihn zu einem Virtuosen seines Fachs. Durch seine Leidenschaft für Techno, produzierte er ravige Tracks mit Spuren von Dark Wave. Auch Hip Hop hat es ihm angetan und so begann er sich als Dj Creep einen Namen zu machen. Seine Fähigkeit eine authentische Club-Atmosphäre zu erzeugen, blieb deshalb nicht lange unentdeckt. So kam es, dass er im Jahr 2017 Mitglied im Live From Earth-Kollektiv und dessen Label Live From Earth-Klub wurde. Seine unter LFEK zuletzt erschienene EP ‘No Rush’ mit Labelmitglied Matrixxman, ist eine Hommage an den Frankfurter Sound der 80/90er, gepaart mit EBM und Trance.

Die in Kairo und auch Berlin ansässige Dina Khashan aka DINAA steht für abwechslungsreichen Sound. Das bewies sie schon bei zwei Boiler Room-Sets und letzten Sommer bei unseren Freunden auf der 10 Jahre WTF Party. Sie ist ein Teil der Nachtcrew - ein Kollektiv, dass Techno mit Kunst und 3D Mapping vereint, um eine umfassende Erfahrung für jeden Einzelnen zu schaffen. Durch ihre zentrale Figur in der Underground Techno Szene in Toronto, lädt sie regelmäßig Locals zu ihren bekannten Nachtcrew Warehouse Partys ein. Bei ihrem Debüt in Europa spielte sie das Closing für keinen geringeren als Kevin Saunderson.

Seitdem wurde sie zu verschiedenen Radioshows eingeladen und hostet selbst eine Show namens ‘Boarding Gate’.

Abgerundet wird das Rahmenprogramm von unserem Resident Nils Haussmann, der uns bei den letzten Neurons seinen außergewöhnlichen Geschmack bewiesen hat. Auch deshalb hat er die Möglichkeit bekommen, einen Podcast für unsere Freunde des Kollektivs Hapësira aus dem Kosovo zu veröffentlichen.