Neuron w/ Henning Baer, Nils Haussmann

Henning Baer

hat sich seit dem Gründungsjahr 2009 mit seiner eigenen Booking- und Eventagentur Grounded Theory nicht nur in Berlin, seiner Heimatstadt, sondern weltweit in der elektronischen Musikszene einen Namen gemacht. Er entwickelte sich durch seine vielfältigen Eigenproduktionen, den abwechslungsreichen und technoiden Sound zu einer festen Größe. So spielt er seine treibenden Sets auch regelmäßig im Berghain. Durch sein eigenes Imprint MANHIGH hat Henning ein Label erschaffen, dass nicht nur auf seine Eigenproduktionen zurückgreift, sondern auch anderen Künstlern des Genres eine Plattform bietet. Durch sein beeindruckendes Vorgehen, ständig bereit Neues, aber auch Altbewährtes zu vereinen, wird Henning Baer eine zukunftsweisende Institution sein. Wir freuen uns auf einen Künstler, von dem wir in naher und ferner Zukunft noch herausragendes hören werden.

Vervollständigt wird das Line Up von unserem Resident

Nils Haussmann.

LINE-UP:

Henning Baer

(Manhigh, Grounded Theory, Sonic Groove - Berlin)

Nils Haussmann

(Neuron)

LICHT:

Dennis Meier

Visualartwork: Jonas Stadter / Edgar Koop