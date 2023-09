Neuronales Training in der Kleingruppe

Unser Gehirn ist die Schaltzentrale unseres Körpers und steuert gemeinsam mit dem Nervensystem alles, was wir tun, fühlen und was wir sind.

Unser Körper nimmt über Sinneskanäle Informationen auf, leitet sie an das Gehirn weiter und trifft dann Entscheidungen. Stockt die Informationsaufnahme oder deren korrekte Verarbeitung, kann es zu „Fehlentscheidungen“ unseres Körpers kommen. Unser Wohlbefinden hängt davon ab, wie gut die Qualität der aufgenommenen Informationen, deren Weiterleitung und deren Verarbeitung ist. Dieser Dreiklang aus Input, Verarbeitung und Output lässt sich trainieren und fördert so gezielt unsere Leistungsfähigkeit und unsere Gesundheit. Beim Seminar werden unter anderem die Sinneskanäle durch spezielle Übungen trainiert, die visuelle und auditive Konzentration gestärkt wie auch das Zusammenspiel zwischen Muskeln und Nervensystem verbessert und synaptische Verbindungen aufgebaut. Freuen Sie sich auf Übungen für Muskeln und Gehirn, die Sie einfach in Ihren Alltag integrieren können.