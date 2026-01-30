Im letzten Sommer spielten sie auf dem Wacken Open Air, jetzt kommen sie in den Club Voltaire: Die NeuRuTics.

Für alle, die die Band noch nicht kennen: tanzbare Beats, einzigartiger Stil. Wollte man ihn einordnen, läge er irgendwo zwischen Polka, Klezmer und Balkanbeat.

Mit akustischen Instrumenten – Gitarre, Drums/Percussion, Trompete und Kontrabass – erschaffen die NeuRuTics einen schnörkellosen Sound. Der aus St. Petersburg stammende Frontman singt in russischer Sprache, was rhythmisch und dynamisch neue musikalische Horizonte eröffnet.