Neuseeland

Aoteraoa, das "Land der langen, weißen Wolke" ist Maori-Land und das der "Pakeha", der hellhäutigen Einwanderer; es ist der Inselstaat am "schönsten Ende der Welt" - 24 Flugstunden entfernt von Mitteleuropa.

Mit seiner Frau hat Werner Haar Vulkane bestiegen, Geysire aufgesucht, die kochend heißes Wasser in die Luft schleudern und ist durch schwefelhaltigen Schlamm gewatet, der aus der Erde sprudelt.

Während im Norden Neuseelands subtropisches Klima herrscht, man in der Bay of Islands in tropischem Gewässer baden kann, braucht man auch im Sommer im Süden wegen der Nähe zur Antarktis und dem kalten Wasser des Pazifiks immer wärmende Kleidung.

Werner Haar erzählt zu seinen Bildern von eindrucksvollen Landschaften auf der Süd- und der Nordinsel, die kontrastreicher kaum sein können und von freundlichen und hilfsbereiten Menschen, die überall anzutreffen sind.