Neustart Konzert: Duo Ambarzumjan Musik für Klarinette und Klavier

Die Idee der "Neustart Konzerte" entstand in der Zeit, als das Kulturleben in Deutschland nahezu still stand.

Die Brüder Hamlet und Adam Ambarzumjan möchten mit dieser Initiative einen Beitrag zur Wiederbelebung der Kulturszene leisten. Von der Ostseeküste bis ins Allgäu veranstalten sie Konzerte, um endlich wieder Musik auf die Bühne zu bringen.

Eintritt frei. Begrenzte Plätze, Online-Anmeldung notwendig unter neustart.eventbrite.de oder www.neustart-konzerte.de

Gefördert wird das Vorhaben durch das Programm 'Neustart Kultur' der Bundesregierung und durch die Gesellschaft für Leistungsschutzrechte GVL.

Hamlet Ambarzumjan | Klavier

Adam Ambarzumjan | Klarinette