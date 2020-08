An diesem Abend werden in den Wagenhallen Indierock, Folkrock, Heartfelt Dark Folk und Roher Akustik-Punkt vom Feinsten geboten. Mit dabei sind »I am Korny« (Foto), Sally Grayson und Dave Collide. Von bittersüßen, morbiden Parabeln über melancholische Songs ist alles dabei.

20 Uhr, Wagenhallen, Stuttgart