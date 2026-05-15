Nevertel ist eine moderne Alternative-Rock-Band aus Tampa, Florida, bestehend aus den Kindheitsfreunden Jeremy Michael (Gesang), Raul Lopez (Gesang/Gitarre/Produktion) und Alec Davis (Gitarre). Gegründet 2014 unter dem Namen Living Fiction, fand die Band nach Jahren der räumlichen Trennung wieder zusammen – inspiriert durch ihre gemeinsame Liebe zu Linkin Park. Nevertel verbinden eingängige Hooks mit Elementen aus Nu-Metal, Rap und Alternative Rock, entwickeln dabei aber einen klar eigenen Sound.

2025 veröffentlichen sie mit Start Again ihr bisher persönlichstes Album über Selbstzerstörung, Neuanfang und zweite Chancen, erschienen bei Epitaph Records. Die Band ist bekannt für ihren DIY-Ansatz, kreative Risikobereitschaft und starke Online-Präsenz mit über 124 Millionen Streams und mehr als 600.000 Followern weltweit.