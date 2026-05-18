Die Realität, die Nevertel heute für sich gestaltet, war einst nichts als ein Traum. Jeremy Michael (Sänger), Raul Lopez (Sänger/Gitarrist/Produzent) und Alec Davis (Gitarrist) begannen 2014 mit dem Projekt Living Fiction, das später Nevertel werden sollte. Als drei Kindheitsfreunde aus Tampa, Florida, vertiefte sich ihre Freundschaft durch gemeinsame Nachmittage, die sie ebenso sehr mit Videospielen wie mit dem Songwriting verbrachten. Ohne Inspiration und Beharrlichkeit wäre Nevertel vielleicht nie entstanden. Lopez, Michael und Davis hatten sich nach dem Schulabschluss aus den Augen verloren und lebten in verschiedenen Städten und Bundesstaaten.

Erst als Raul Linkin Park auf ihrer Carnivores-Tour live sah, verspürte er neue Motivation und Zielstrebigkeit. Diese Gefühle gaben ihm die Möglichkeit, seine Freundschaft zu Jeremy und Alec wiederzubeleben, indem er Musik machte, die von einer Band beeinflusst war, die die drei schon immer geliebt hatten. Die Entfernung und die Zeit spielten keine Rolle mehr. Nachdem Raul Jeremy und Alec seinen Plan vorgestellt hatte, ging es nur noch um die Umsetzung. Nevertels eingängige Melodien und ihr Songwriting verwischen die Grenzen zwischen Nu-Metal, Rap und Alternative-Rock ähnlich wie Linkin Park, doch ihre Themen und ihr Sound sind völlig eigenständig. Jetzt ist Nevertel bereit, „Start Again“ am 12. September 2025 bei Epitaph Records zu veröffentlichen – ein Album, an dem die Band jahrelang gearbeitet hat.

„Start Again“ ist Nevertels unbeschriebenes Blatt, entstanden durch einen kreativen Prozess, der sich deutlich von ihren üblichen Vorgehensweisen unterscheidet. Früher einigten sie sich auf eine festgelegte Anzahl von Tracks, schrieben die Songs fertig und nahmen sie einzeln auf. Von 2023 bis 2025 schrieb Nevertel jedoch nicht bewusst Songs für ein Album. Es waren Songs, die dem Ausdruck dienten, nicht einem bestimmten Zeitplan. In dieser Zeit wurden Songs verworfen, überarbeitet und mehrfach neu arrangiert. Die Songwriting-Sessions mit Produzent/Gitarrist Raul Lopez und Sänger Jeremy Michael begannen oft mit Gesprächen statt mit Musik – ein Ansatz, der eine lyrische Weiterentwicklung ermöglichte und es den beiden erlaubte, tiefgründigere Themen als je zuvor anzusprechen. Während sie über ihre Triumphe und Misserfolge, ihre persönlichen Erfahrungen, ihre gemeinsame Kindheit und ihre Chance auf einen Neuanfang an der Seite von Gitarrist Alec Davis nachdachten, spiegelten die Songs von „Start Again“ ihr persönliches Wachstum und ihren gemeinsamen Weg der Selbstverbesserung wider. Die Themen des Albums Selbstzerstörung, Wiederaufbau und zweite Chancen stehen im Mittelpunkt des Ausdrucks von Nevertels jüngsten Erfahrungen, und „Start Again“ könnte trotz all seiner klanglichen Experimente nicht direkter sein, was die Übereinstimmung zwischen Titel und Inhalt angeht.

Wie die meisten Nevertel-Alben wurde auch „Start Again“ fast ausschließlich von Raul Lopez und Jeremy Michael aufgenommen und produziert, der Mix stammt von Dan Lancaster und das Mastering von Ted Jensen. Die Aufnahmen begannen 2023 in ihrem Elternhaus in Florida, genauer gesagt in den Cleartrack Studios in Clearwater. Doch erst im Januar 2025 begannen Nevertel mit den Aufnahmen zum Großteil ihres Albums. Die meisten Songs entstanden im Haus von Jennifer Lopez in Tampa, einen Song in Memphis mit David Cowell (Sleep Theory), einen weiteren in einem Haus in Australien und einige in Los Angeles. Als erstes Album mit externen Mitwirkenden, insbesondere dem Songwriter und Produzenten Gianni Taylor, bedeutete dies eine steile Lernkurve, da Nevertel zuvor komplett auf DIY gesetzt hatte. Diese Kollaborationen halfen Nevertel, neue Wege zu gehen und ihre gemeinsame Stimme neu zu entdecken. Doch Nevertel musste auch die Schattenseiten dieser Risiken in Betracht ziehen: Während der Aufnahmen verlor Michael zeitweise seine Stimme und musste nach Rücksprache mit einem Coach vorübergehend seine Stimme schonen.

„Starting Over“, die treffend benannte erste Single aus „Start Again“, ist ein explosiver Hardrock-Song, mit schimmernden Synthesizern und kristallklarer Produktion, begleitet von einem Video, in dem die Band direkt vor einem ausbrechenden Vulkan spielt. Die Parallele zu Nevertels phönixartiger Wiedergeburt unterstreicht die kreative visuelle Raffinesse, die die Band in ihren Videos seit „Sacrifice“, ihrer ersten Single mit Epitaph im Jahr 2024, erreicht hat. „Criminal“, die nächste Single von Nevertel, ähnelt „Starting Over“ insofern, als sie erst am Ende des Prozesses fertiggestellt wurde. „Criminal“, erklärt Sänger Jeremy Michael, „gibt einen Einblick, wie Stress, Angst und ungelöste Gefühle einen Menschen im Laufe der Zeit verändern können, ihn zu unerwarteten Handlungen verleiten und ihn zu jemandem machen, den er nicht wiedererkennt.“ Der eingängige Refrain „It started in my heart, now it’s going to my head/All my composure hanging by a thread/Still I can't remember anything you said/Feeling the chemicals/make a criminal instead“ wirkt wie ein prägender Moment des Albums, der den Hörern im Gedächtnis bleiben wird. „Break The Silence“, und „Some Things“, zeichnen sich durch die von Drake und Kendrick beeinflussten Rap-Parts und synkopierten Gesangspassagen aus, die Lopez und Michael in die Nevertel-Songs einbringen, um die experimentellen Melodien auszugleichen, die die Band zu über 124 Millionen Streams ihres Katalogs (1,4 Millionen wöchentlich) geführt haben und ihre Online-Community mit über 600.000 Followern in den sozialen Medien stetig erweitern.

Über ihren Aufstieg in den sozialen Medien sagt Nevertel: „Wir haben uns intensiv mit TikTok beschäftigt und was es für aufstrebende Künstler leisten kann. Nachdem wir unzählige Videos von unseren Proben in unserem Lagerraum gepostet hatten, ging eines davon 2023 viral. Das Video war so erfolgreich, dass SiriusXM Octane den Song „Everything In My Mind“ ins Programm aufnahm. Das weckte definitiv das Interesse vieler Plattenfirmen und wir hatten das Gefühl, endlich die richtige Zielgruppe zu erreichen.“ Mit „Start Again“ hat Nevertel es sich nun zur Aufgabe gemacht, andere Menschen zu inspirieren, ähnliche positive Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen.