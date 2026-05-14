New Adult BookTalk mit der Autorin Jessica Springer - moderiert von Stella Schmid.

Über die Autorin: In ihrem "Brotjob" ist sie als Softwareentwicklerin tätig, und lebt zusammen mit ihrem Mann und ihren Hunden im Herzen des schönen Schwarzwalds. Fantasy hat sie schon früh fasziniert. Fremde Welten bereisen, fantastische Abenteuer und Geschichten entdecken. Schreiben wurde irgendwann zu ihrem Hobby und schließlich zu einer Leidenschaft, der sie mit Herzblut nachgeht. Ihr Debüt hatte sie im August 2022. In diesem Jahr konnte man sie außerdem auf der Stuttgarter Buchmesse antreffen.

Was Sie erwartet: Beim New Adult BookTalk geht es nicht um eine klassische Lesung, sondern um echten Austausch. Lerne Jessica Springer und ihre Bücher persönlich kennen, stelle deine Fragen und komm mit anderen Fans ins Gespräch. Ein interaktiver Abend für alle, die New Adult lieben und Lust auf Nähe, Insights und gute Gespräche haben. Moderiert wird der Abend von Stella Schmid. Die Buchhandlung Osiander begleitet die Veranstaltung mit einem Büchertisch. Es kann also auch fleißig gekauft und signiert werden.