New Adult BookTalk mit der Autorin Kristin MacIver - moderiert von Stella.

Über die Autorin: Kristin MacIver hat sich nach ihrem Management-Studium in Irland und den Niederlanden ganz nach dem Motto „Herz über Kopf" für das Schreiben entschieden. Sie liebt romantische Geschichten - egal, ob in der Gegenwart oder in der Vergangenheit. Ihre Faszination für starke Frauen, ihre Leidenschaft für große Emotionen und ihre tiefe Verbindung zur Natur inspirieren sie zu ihren Geschichten.

Was Sie erwartet: Beim New Adult BookTalk geht es nicht um eine klassische Lesung, sondern um echten Austausch. Lerne Kristin MacIver und ihre Bücher persönlich kennen, stelle deine Fragen und komm mit anderen Fans ins Gespräch. Ein interaktiver Abend für alle, die New Adult lieben und Lust auf Nähe, Insights und gute Gespräche haben. Moderiert wird der Abend von Stella Schmid. Die Buchhandlung Osiander begleitet die Veranstaltung mit einem Büchertisch. Es kann also auch fleißig gekauft und signiert werden.