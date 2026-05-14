New Adult BookTalk mit der Autorin Laura Labas - moderiert von Jenny.

Über die Autorin: Laura Labas wurde in der Kaiserstadt Aachen geboren. Schon früh verlor sie sich im geschriebenen Wort und entwickelte eigene fantastische Geschichten, die sie mit ihren Freunden teilte. Mit vierzehn Jahren beendete sie ihren ersten Roman. Spätestens da wusste sie genau, was sie für den Rest ihres Lebens machen wollte: neue Welten kreieren. Heute ist sie SPIEGEL-Bestsellerautorin und schreibt nach ihrem Master of Arts in Englisch und in Deutscher Literaturwissenschaft immer noch mit der größten Begeisterung und Liebe.

Was Sie erwartet: Beim New Adult BookTalk geht es nicht um eine klassische Lesung, sondern um echten Austausch. Lerne Laura Labas und ihre Bücher persönlich kennen, stelle deine Fragen und komm mit anderen Fans ins Gespräch. Ein interaktiver Abend für alle, die New Adult lieben und Lust auf Nähe, Insights und gute Gespräche haben. Moderiert wird der Abend von Jenny aka (@jennysbookclub). Die Buchhandlung Osiander begleitet die Veranstaltung mit einem Büchertisch. Es kann also auch fleißig gekauft und signiert werden.