New English American Theatre presents: 84 Charing Cross Road

Schauspiel auf englisch: Eine bewegende Brieffreundschaft zwischen New York & London, getragen von Humor, Wärme & der Liebe zu alten Büchern.“

Ein charmanter Klassiker der zeitgenössischen Literatur: die Korrespondenz zwischen Helene Hanff, einer in New York lebenden freiberuflichen Schriftstellerin, und Frank Doel, einem formvollendet korrekten, antiquarischen Buchhändler in London. Im Laufe von zwanzig Jahren - von der Nachkriegszeit in London bis zum Höhepunkt der Swinging Sixties - entsteht eine bewegende Freundschaft, genährt von der gemeinsamen Liebe zu alten Büchern und englischer Literatur.