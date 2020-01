New English American Theatre

Machen Sie mit uns einen Schritt zurück in die Zeit vor 100 Jahren, als der verbotene Verkauf und Ausschank von Alkohol in den USA geheime Kneipen hervorbrachte. Erleben Sie mit uns „The Speakeasy-Moonshine Mary and the Bootleggers“, eine Spendenaktion für V-Day Stuttgart 2020!

V-Day ist eine globale Bewegung von AktivistInnen, die sich dafür einsetzen, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu beenden. Dieses interaktive Theatererlebnis voller Glanz und Prunk ist das Finale der Spendenaktion von V-Day Stuttgart, um Geld für Frauen helfen Frauen und das Frauenberatungs- und Therapiezentrum Fetz zu sammeln.

Unsere Show katapultiert das Publikum in die USA, als illegale "Gin Joints" den Kunden Alkohol servierten und sie mit Musik, Burlesque, Magie und Tanz unterhielten. Unser "Speakeasy" konzentriert sich auf die weiblichen Persönlichkeiten dieser Zeit und erzählt ihre Geschichten mit Humor und viel Spaß. Besondere Gäste, wilde und wundervolle Momente und großartige Drinks machen diese Fundraising-Show zum einmaligen Erlebnis. Bekannt als Flucht für den einfachen Mann, waren diese geheimen Clubs in der Tat der letzte Schrei als Treffpunkt für Prominente, Gangster und Strafverfolgungsbehörden.

Wir werden Sie mit faszinierenden Charakteren unserer New Yorker Bar der 1920er Jahre begeistern.

Einmalige Gelegenheit! Nur ein einziger Termin! Merken Sie sich den Termin vor, schnappen Sie sich Ihre Federboa, gehen Sie mit uns auf die Tanzfläche im schönen Rosenau (Eintritt nur durch die Seitentür!) und lassen Sie sich von den Frauen des Speakeasys begeistern! Gäste, die ihre Eintrittskarte aufbewahren und sich im Stil der 1920er Jahre verkleiden, nehmen an unserer Verlosung teil. Als Gewinn winkt eine Weintour durch die Region! Der gesamte Erlös wird an Begünstigte im Raum Stuttgart gespendet.

We’re taking a step back in time 100 years to the wild, glamourous and totally illegal time when forbidden alcohol sales created secret bars in the United States. Join us to experience “The Speakeasy- Moonshine Mary and the Bootleggers”, a fundraiser for V-Day Stuttgart 2020. New English American Theater (NEAT) in cooperation with Rosenau, present a night of make believe that you will never regret!

This interactive theater experience full of glitz and pageantry is the finale of V-Day Stuttgart’s fundraising effort to raise money for Frauen helfen Frauen and Frauenberatungs- und Therapiezentrum Fetz. Ticketholders who dress up in the style of the 1920’s will be entered into our raffle to win a wine tour of the region!

The speakeasy will thrill you with music, dancing, burlesque, and some magical surprises! Known as an escape for the simple man, these secret clubs were, in fact, all the rage as a hangout for celebrities, gangsters, and law enforcement. You will meet the women responsible for bringing in illegal hooch in our 1920’s NYC style bar experience, on one night only! Save the date, dig out your boa, join us on the dance floor in beautiful Rosenau (entry through the side door only!) and get ready to be dazzled by the women of the speakeasy! And don’t tell the authorities, but we have your Schnapps right behind the bar!

Veranstalter: New English American Theatre e.V. in Kooperation mit dem Rosenau Kultur e.V.