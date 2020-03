New Jazz Voices feat. Anette von Eichel

Die Reihe „New Jazz Voices“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, neben etablierten Sängerinnen und Sängern auch die talentiertesten Nachwuchskünstler zu präsentieren.

Zum Auftakt des zwei Konzerte umfassenden „Cologne Special“, ist Anette von Eichel zu Gast. Neben ihrer eigenen künstlerischen Tätigkeit ist Anette von Eichel seit 2010 Professorin für Jazzgesang an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Sie gehört heute zu einer der exponiertesten Stimmen im Deutschen Vokaljazz. Anette von Eichels Stimme ist eine Naturschönheit, außergewöhnlich und unverwechselbar in mehrfacher Hinsicht: tief und kehlig, mit warmem Timbre, kraftvoll und pointiert, in den hohen Lagen klar und immer transparent.

„Anette von Eichel singt prächtigen Jazz, ohne gekünstelt zu klingen.“ (North Sea Jazz Festival)

Besetzung:

Anette von Eichel - vocals

Daniel Prandl - piano

Oliver Lutz - bass

Holger Nesweda - drums

Link zu Live Videos:

https://youtu.be/isDxj8gAhQw

https://youtu.be/N_f0xH_NqbI

https://youtu.be/p4GM6pk3Mdc

Im zweiten Konzert des "Cologne Special" am 01. Mai wird dann Ihr Student Luis Grote zu hören sein.

An der rennomierten Musikhochschule Köln steht er kurz vor dem Abschluss seines Jazz-Studiums bei Anette von Eichel und Hubert Nuss. In seinen Konzerten schlägt der Sänger und Pianist die Brücke zwischen eigenen Kompositionen und Arrangements aus dem Modern Jazz, Mainstream Jazz und Pop-Einflüssen. In der jüngeren Vergangenheit spielte er in den verschiedensten Besetzungen, vom Duo bis Bigband unter anderem mit dem Bundesjazzorchester auf Tournee in Ecuador und der gesamten Bundesrepublik, als Support für Melody Gardot oder beim IASJ Meeting mit Dave Liebman in Zagreb.