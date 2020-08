New Jazz Voices Trio feat. Marie Séférian

Marie Séférian wurde als Tochter von dem Musikerehepaar Séférian in Münster geboren. Die Wahlberlinerin hat 2009 mit ihrem Quartett und ihren Eigenkompositionen den 1. Preis beim Berlin Jazz Award erhalten und tourte in verschiedenen Formationen durch Chile, den Libanon, die Schweiz und Deutschland. Marie arbeitet mit unterschiedlichen Künstlern zusammen u.a. mit dem Fotographen Matthias Leupold, mit dem sie den Dokumentarfilm „The Song oft he Valley“ drehte und die Musik dafür komponiert hat. Ihr Lebensmotto ist: Egal wo du bist, Musik ist überall und du trägst sie immer in dir.

Besetzung

Marie Séférian – vocals

Simon Seidel – piano

Dietmar Fuhr – bass

Holger Nesweda – drums