New Jazz Voices Trio feat. Sarah Lipfert

Sarah Lipfert (vocals) studierte Jazz und Pop Gesang an der Hochschule für Musik in Mainz und Mannheim und schloss ihr Studium mit Diplom im Jahr 2005 ab. In zahlreichen Formationen sammelte sie ihre musikalischen Erfahrungen und erhielt im Sommer 2013 im Rahmen des Kulturförderpreises der Stadt Bingen einen Ehrenpreis für ihr musikalisches Schaffen. Aktuell arbeitet sie zusammen mit dem Pianisten Andreas Erchinger, unter dem Namen LIPFERT/ERCHINGER, an eigenen Kompositionen und war Anfang des Jahres als Backgroundsängerin mit Matthias Schweighöfer auf Tour. Seit 2012 hat sie einen Lehrauftrag für Jazz & Pop Gesang an der Hochschule für Musik in Stuttgart und arbeitet immer wieder als Vocalcoach für verschiedene TV Formate und Bühnenshows.

Besetzung NJV Trio: Daniel Prandl (piano), Dietmar Fuhr (bass), Holger Nesweda (drum)