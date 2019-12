Von den Brüdern Matteo und Alessio Gattei im Jahr 2007 gegründet und geführt, hat die Band seitdem europaweit performt und sich international einen Namen gemacht als die Bon Jovi Tribute Band, die dem Original am nächsten kommt.

Ein paar Details zur Band:

•Über 200,000 Follower bei Facebook

•Über 100 Songs im Repertoire, inklusive aller Hits und vieler Raritäten

•100% Bon Jovi Sound mit präzisen Arrangements und Original Keys der Songs

•Look von Bon Jovi in den 2000ern

•Performance mit Original Instrumenten (einschließlich der legendären Double Neck Gitarre aus „Wanted Dead or Alive“).

Seit 2013 werden New Jersey von BJCI (Bon Jovi Club Italia), dem offiziellen italienischen Bon Jovi Fan Club, durch aktive Zusammenarbeit unterstützt.

Ziel

Es ist nicht alltäglich, dass man eine Bon Jovi Show besucht... Das Ziel von New Jersey ist es, die Fans zusammen- und „warm“zuhalten, indem sie Ihnen eine perfekte Show im Bon Jovi Stil bieten, das nächstbeste was man nach dem Original zu sehen bekommen kann. Mit über 100 Songs im Repertoire ist New Jersey’s Setlist immer abwechslungsreich und wird sogar die anspruchsvollsten Fans begeistern.

Neben ihrer Hauptshow haben New Jersey auch verschiedene Acoustic Versionen ihrer Show auf Lager, sowohl als komplette Band als auch „Jon & Richie“ Style, was es ihnen möglich macht den verschiedenen Ansprüchen von Veranstaltern im Hinblick auf Budget, Besetzung/Räumlichkeiten und auch Lautstärke gerecht zu werden.

New Jersey sind für Shows weltweit verfügbar und sind bis dato in folgenden Ländern aufgetreten: Italien, Deutschland, Schweiz, Kroatien, Rumänien, Russland, Bulgarien und Estland.

Worauf wartet Ihr noch? Bringt New Jersey auch auf Eure Bühne!