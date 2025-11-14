New Model Army haben am 26. Januar 2024 ihr 16. Studioalbum "Unbroken" veröffentlicht, dass 2025 zusammen mit einer großen Tournee durch Europa, Großbritannien und Südamerika präsentiert werden wird.

Die Band begann mit dem Schreiben des Albums im Jahr 2021 vor dem Hintergrund all dessen, was in einer sich schnell verändernden Welt und in ihrem eigenen Leben passiert. Schon früh entschieden sie, dass ihre erste Wahl für den Mix des neuen Albums der legendäre „Tchad Blake“ sein würde.

Nun nach Fertigstellung: "Nicht viel trifft mich heutzutage so echt. New Model Army trifft es für mich“.

Wunderbar aufgenommen und produziert von der Band selbst, fühlte sich das Abmischen dieses Albums wie ein Geschenk an. Voller Gitarren, schneidendem Gesang und mit der Betonung auf Bass und Schlagzeug, die ihre gesamte Arbeit kennzeichnet, klingt Unbroken sehr nach New Model Army, aber doch wieder anders.

Die 1980 in Bradford gegründete Band New Model Army stürmt durch ihr fünftes Jahrzehnt und zeigt keine Anzeichen von Nachlässigkeit. Noch vor kurzem im September 2023, veröffentlichten sie ihr fantastisches Live-Doppelalbum "Sinfonia“ – eine einzigartige Performance, die mit dem Sinfonia Leipzig Orchestra im Tempodrom in Berlin aufgenommen wurde.