New Orleans Shakers

Torsten Zwingenberger ist in vielen Spielarten des Jazz zuhause.

Bereits 1976 gründete er mit Thomas l’Etienne die Band, bevor er sich nach drei Jahren anderen Projekten zuwandte. Ein Zufall führte die Band nach 30 Jahren Spielpause im Jahr 2009 wieder zusammen. Im Sinne der saftig-erotischen Konnotationen des frühen Jazz weiß der verschmitzte Klarinettist Thomas l‘Etienne, dass Jazz nur dann authentisch ist, wenn er mit dem rechten Schmuddelfaktor gespielt wird. In diesem Sinne lässt er den Jazz-Akademismus sein und geht in melodiensatter Sinnlichkeit auf. Ein bisschen Verruchtheit ist dabei, wenn die Band in einem gekonnten Crossover Elemente des alten New Orleans Jazz und verschiedene Stile aus der Karibik mischt. Torsten Zwingenberger brilliert dabei mit seiner virtuosen Schlagzeugtechnik „Drumming 5.1“. So wie auch jedes Jahr der Mardi Gras in New Orleans neu gelebt wird, so spürt man bei den Konzerten mitreißende Lust am Leben.