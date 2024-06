New Romantics - von der Sehnsucht in der Kunst der Gegenwart

Die Kuratoren Marc Peschke und Andreas Greulich haben eine Ausstellung zusammengestellt, in der Gemälde zeitgenössischer Künstler mit der Romantik des 18. Jahrhunderts in Verbindung gebracht werden.

Dabei werden sowohl Parallelen gezogen als auch das Thema neu interpretiert und somit Unterschiede hervorgehoben. Zum Teil bedingen die Parallelen dabei auch die Unterschiede. Schließlich ist die „Außenwelt“ mit ihrer politischen und gesellschaftlichen Situation, auf die die Romantiker in Form von Weltflucht, dem Betonen des Privaten und einer Rückbesinnung und Idealisierung der Vergangenheit reagiert haben, heute eine andere als damals. Die Kuratoren betonen in ihrem Konzept, dass sie sich mit der Frage beschäftigt haben, was Postromantik im 21. Jahrhundert in Zeiten von Digitalisierung, Krieg und Krisen bedeutet.

Das Schlösschen im Hofgarten – quasi als romantischer Sehnsuchts- und Rückbesinnungsort – stellt für diese Ausstellung die ideale Kulisse dar.