New Vibration Trio - feat. Stefan Karl Schmid

Das New Vibration Trio interpretiert alte Jazz Standards neu, die klassischen Werke werden neu arrangiert, und eigene Kompositionen ergänzen das Repertoire.

„Drei Ausnahmekünstler, die sich musikalisch blind verstehen und so das Publikum mit ihrer Musik verzaubern können". So kann man das von Radoslaw Szarek (Professor an der Hochschule für Musik in Nürnberg) gegründete Trio kurz beschreiben. Mit von der Partie sind Werner Treiber am Schlagzeug und Tobias Kalisch am Kontrabass. Der besondere Gast des Abends ist der brillante Saxophonspieler Stefan Karl Schmid.