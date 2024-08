New York Gospel Stars - Tour 2024/2025

Sie sind wieder da: die New York Gospel Stars!

Auch dieses Jahr begeistern sie mit emotionsgeladenen Auftritten ihr Publikum auf den verschiedensten Bühnen in ganz Deutschland. Mit dabei sind wie immer alte Bekannte, aber auch neue Gesichter, die neuen Schwung mitbringen.

Seit mittlerweile 17 Jahren performen die Gospel Stars jedes Jahr die beliebtesten Gospelklassiker und lassen dabei die Herzen des Publikums höherschlagen. Die Gospels wollen die „gute Botschaft“ weitergeben und ihre Liebe zu Gott mit anderen teilen; wie ginge dies besser als durch hingebungsvolle Musik?

Von „Down by the Riverside“ bis „Oh Happy Day!“ – die New York Gospel Stars geben jedem Song eine persönliche Note und man fühlt, dass sie jedes Wort auch so meinen, wie sie es singen. Ein berührendes, aber vor Allem mitreißendes Erlebnis, für die ganze Familie! Klein und Groß kommen hier auf ihre Kosten.

Die Tour startet im Dezember mit einem besinnlichen Weihnachtsprogramm, um uns auf die Feiertage einzustimmen und wechselt im neuen Jahr zu einem klassischeren, peppigen, aber natürlich auch berührendem Set.

Es gehört in allen Shows dazu, seinen Emotionen freien Lauf zu lassen und die Liebe zu Gott zu feiern.

Seid dabei, wenn die New York Gospel Stars dieses Jahr wieder in Eure Stadt kommen!

Lasst Euch von den unglaublichen Stimmen begeistern und erlebt einen einzigartigen Abend des Gospels!