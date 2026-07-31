"New York, New York" - Konzert von Mathias Bozó

Ein ganz besonderes Konzert gibt Künstler Mathias Bozó am Donnerstag, 24. September 2026 um 19.30 Uhr im stilvollen Rahmen des Bad Rappenauer Wasserschlosses.

Bereits in den letzten Jahren begeisterte Bozó mit seinen Soloprogrammen das Publikum. Er ist ein Vollblutmusiker und Allrounder. Wenn er spielt und singt, begeistert er durch Dynamik, Spiellust und Emotionalität und nimmt sein Publikum mit auf eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Reise. Charmant und kurzweilig bereichert er sein Programm mit Anekdoten und Wissenswertem zu den Liedern und verleiht seinem Auftritt so eine ganz persönliche Note.

Das aktuelle Konzertprogramm umfasst die Welt der klassischen Musicals von „Porgy and Bess“ und „West Side Story“ bis“ Cats“ und „Chess“. Die Besucher können sich also auf viele bekannte Songs wie z.B. „Summertime“ und „Memories“ freuen. Ergänzt wird das Programm durch Songs vom „Ratpack“ Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Junior, die am Broadway in New York große Erfolge feierten.