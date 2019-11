New Year - Noche de la Mascara

T-WATCH (Bukowski-live)

LEX BÄR (Odysse Loretta)

KLANGAGENT (Andere Welt)

MARCO PLAZETTI (Hstlr Series)

BØLZ (Rooms Club)

A.M. (Südklang)

Bevor Du innerhalb von zwei Tagen alle guten Vorsätze für 2020 über Bord schmeißt, feiern wir mit Dir bis in die späten Morgenstunden, und zwar volle Power mit Open-End und allem drum und dran. Richtig gehört, es wird keiner um 08:00 rausgeschmissen (es sei denn, du bist uncool oder hast spezielle Liederwünsche) und wir schließen unsere Pforten erst, wenn ihr uns nicht mehr gebührend unterhaltet, oder uns die Einhor- Tröten und Masken ausgehen. Silvester im Bukowski – ist mittlerweile zum legendären Termin geworden. Mit Ausnahmestimmung und Ausnahmefülle, bis mindestens 10:00 Uhr morgens und trotzdem noch freien Eintritt bis 01:00 Uhr! Wo sonst gibt’s das an Silvester? Wir packen noch einen Maskenball mit ein Riesen-Line-Up auf 2 Floors dazu, denn das ist unsere Art, DANKE zu sagen! Für Eure Treue und ein weiteres Jahr, in dem Ihr mit uns getanzt habt, als ob es das letzte wäre! Guten Rutsch wir lieben Euch!