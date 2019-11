Newcomer Festival

… und wieder ist es einmal soweit! Der Nachwuchs tritt an und rockt das Ei! Großes Weihnachtsspecial im Club Kuckucksei! Sechs Bands! 2 Tage!

Die Musikschule Metronom aus Nürtingen/Großbettlingen und der Club Kuckucksei präsentieren an zwei Tagen 6 Nachwuchsbands, wobei die jüngsten Musiker gerade einmal 9 und 10 Lenze auf ihrem Buckel haben. Für manchen Nachwuchsstar ist das der erste Auftritt!

Alltagshelden

Nürtingens jüngste Nachwuchsband! Die 7 jungen Musiker im Alter zwischen 9 und 10 Jahren können schon die Bühne rocken. Erfrischend ihnen zu zuschauen, und zu zuhören, mit welchem Elan und Spaß, sie sich auf der Bühne bewegen.

Gegründet vor einem guten Jahr in der Nürtinger „Bandschmiede Metronom“ haben sie schon ein wenig Erfahrung in Nürtingen auf dem Neckarfest und an 2 Grundschulen gesammelt.

Besetzung: Drum, E-Gitarre, Bass, Akustik Gitarre, Keyboard, Trompete, Mandoline und Gesang.

Die Songs gehen von Die Toten Hosen, Peter Maffay bis zu Linkin Park.

Eure Nachbarn

Im wahrsten Sinne des Wortes können diese neun Jungs von jedem die Nachbarn sein. Ein Mangel an zünftiger Musik gäbe es definitiv nicht. Die Jungen Musiker stammen aus Nürtingen und näherer Umgebung. Ihre Gründung geht 4 Jahre zurück. Sie sind ein Teil der Nürtinger Bandschmiede „Metronom“ Die 13 und 14 jährigen Musiker haben schon den ein oder anderen Auftritt gehabt, und bringen deshalb ein wenig Erfahrung mit.

Besetzung: Drum, Bass, E-Guitar, Akustik-Guitar, Keyboard, Gesang.

Bevorzugt gecovert werden Songs von Die Toten Hosen, Greenday und Linkin Park; Aber auch mal leisere Töne finden in ihrem Programm einen Platz.

Genial-Daneben

Der Bandnamen ist ein Spiegel der Bandproben. Die Proben sind einfach genial und wir daneben. Wir sind eine Schülerband aus dem Großraum Nürtingen. Gegründet haben wir uns in der „Nürtinger Bandschmiede „Metronom“. Ursprünglich gab es mal die Jugendband - Magic u. Trocadero - durch die Zusammenlegung entstand „Genial - Daneben“. Wir sind 9 Leute im Alter von 14/15 Jahren.

Die Besetzung: Drum, Bass, E-Guitar, Akustik-Guitar, Klavier und Gesang.

Rock und Pop Songs werden von uns gecovert. Wobei wir insgesamt eine etwas weichere Gangart dabei entwickelten. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel, deshalb kanns auch mal richtig zur Sache gehen!

JUKEBOX

Zweit jüngste Band aus der Nürtinger Bandschmiede „Metronom“ Die 11 und 12 jährigen Musiker probieren sich musikalisch in alle Richtungen aus. Dabei haben sie auch den Rap für sich entdeckt, der natürlich in logischer Konsequenz auch Einzug in ihr Programm genommen hat. Das Programm spannt einen Bogen, von Wise Guys, Fanta 4, Cro, über Revolverheld, bis zu hin zu Neil Young.

Die 6 köpfige Band spielt in der Besetzung: Drum, Bass, E-Gitarre, Akustik-Gitarre, Keyboard, Violine und Gesang.

Die Band fiebert nun ihrem ersten Auftritt entgegen!

PHÖNIX

still rising

Wir sind eine 7 köpfige Cover Band namens „PHÖNIX“. Wir sind alle so zwischen 14 – 16 Jahre und stammen aus Nürtingen und näheren Umgebung. Zusammen gefunden haben wir uns in der Nürtinger Bandschmiede „METRONOM“. Unser Bandname ist von dem Feuervogel PHÖNIX abgeleitet, der sich immer wieder erneuert, und neu erfindet. Das ist für uns auch in gewisser Weise ein Leitfaden, - nicht stehen zu bleiben, weiter entwickeln, neu entwickeln, und uns auch immer wieder neu zu entdecken und erfinden.

Besetzung: Drum, Bass, E-Gitarre, Akustik Gitarre, Keyboard und Gesang.

Unser Musikstil ist eher dem rockigen Pop zu zuordnen. Covern gerne bekannte Songs, drücken den Songs aber unseren eigenen Stempel auf. An eigenen Songs sind wir dran.

„Still rising“ wir sind immer bereit und startklar.

Trocadero

Gegründet wurde die Band vor 2 Jahren aus den ehemaligen Bands Boarderline und und Mainstreet in der Nürtinger Bandschmiede "Metronom". Alle sind aus Nürtingen oder, unmittelbarer Nachbarschaft zu Nürtingen. Die 12 und 13 jährigen jungen Musiker fühlen sich im klassischen Rock zuhause. Die 9 köpfige Band fiebert ihrem ersten Auftritt entgegen.

Besetzung : Drum, E-Guitar, Bass-Guitar, Akustik-Guitar und Gesang.

Bei der Songauswahl ist sofort klar zuerkennen, wohin die Reise gehen soll – die Ärzte, Die Toten Hosen, Greenday, um nur ein paar zu nennen. Alle brennen darauf ihre ersten Bühnenerfahrungen zumachen.