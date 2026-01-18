Erfahren Sie mehr über eine in ihrer Vielfalt und Wirkungsweise einzigartige, unerreichbare Werbeform, die unter der Vielzahl an Kommunikationsinstrumenten hervorsticht: den Werbeartikel. Sein Facettenreichtum und sein Wirkungspotential erlauben ihm, Zielgruppen weitgehend konkurrenzlos und treffsicher über alle fünf Sinne zu erreichen. Werbeartikel fördern und fordern die Aufmerksamkeit der Umworbenen und bringen sie allein schon aufgrund ihres Zweitnutzens dazu, sich mit ihnen und ihren Werbebotschaften zu beschäftigen.

Haptische Werbung kommt einfach an!