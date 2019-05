Next Generation Piano BW: Lukas de Rungs

Der Mannheimer Pianist mit dem rätoromanischen Nachnamen, seit kurzem Stipendiat der Kunststiftung BW, hat mittlerweile schon so oft den "Panther" gespielt, dass er nun etwas neues ausprobieren will.

Deshalb lädt er für dieses Konzert zwei besondere Menschen ein: Elian Zeitel Frei (Stimme) und Florin Küppers (Gitarre). Ein ungewöhnliches Trio mit zwei ungewöhnlich großen Menschen - und Lukas Derungs an Klavier, Synthesizer und Geräuschen. Jede(r) bringt sein musikalisches Universum mit, Texte, Stücke, Ideen. “Auch der allergrößte Mensch fühlt sich manchmal ganz klein“ singt Florin als Paul Meerwiesen. “Loslassen musst du selber“ heißt es in Elians “Wirbelsturm“. Es ist Musik, die im Moment entsteht, egal ob als freie Improvisationen, in traditioneller Form, elektronisch erweitert oder akustisch reduziert. Verfremdetes Klavier, Stimme als Rhythmusinstrument, eine den Synthesizer imitierende und mit ihm verschmilzende Gitarre, dazwischen ein Popsong ohne Soli, ein Jazzstandard im Duo. Es wird auf jeden Fall "interessant", und vielleicht auch ganz lustig, also Netflix aus und ab in die Kiste!

Florin Küppers - Gitarre

Elian Zeitel Frei - Stimme

Lukas Derungs - Klavier & Geräte

http://www.lukas.derungs.de