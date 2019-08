Next Generation Piano BW: People

Der kolumbianische Komponisten und Pianist Carlos Trujillo kam nach einem Kompositi-onsstudium in Spanien vor zwei Jahren nach Mannheim, um seinen Master in Jazzkom-position bei Prof. Jürgen Friedrich an der Musikhochschule draufzusetzen.

Mit seinem Quintett "People" geht es ihm um die Entdeckung der Songform als ideales Vehikel für spontane Kommunikation und die improvisatorischen Qualitäten der Musiker.

Michael Schreiner - Tenor Sax

Florin Küppers - Gitarre

Jan Dittman - Bass

Johannes Hamm - Schlagzeug

Carlos Trujillo - Piano, Komposition, Arrangement

http://www.carlostrujillo.info