Next Generation Piano BW

„Damn the rules, it’s the feeling that counts“- John Coltrane. Unter diesem Vorsatz präsentiert der junge Pianist an diesem Abend ein geschmackvolles Programm aus Adaptionen der Jazz-Funk/Fusion-Ära mit Stücken von Musikern wie Herbie Hancock oder Miles Davis sowie aus genregerechten Eigenkompositionen.

Inspiriert von Soul und Spirit des modalen Modern Jazz trifft die neu besetzte Band mit ihrer Musik trotzdem den Nerv der Zeit. Treibende Rhythmen und eingängige Melodien entfesseln die Leidenschaft und werden für den Zuhörer zu einem besonders energiegeladenen und dynamischen Erlebnis.

Hannes Stollsteimer - Piano

Lukas Pfeil - Tenorsax

Lukas Hatzis - Bass

Klemens Fregin - Drums