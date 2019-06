Next Stop: Planet B

“Why should I be studying for a future that soon may be no more, when no one is doing anything to save that future?” (Greta Thunberg)

Raubbau an der Natur, Kriege, Diskriminierung und Klimawandel – wie lange wird unsere Erde noch in ihrer jetzigen Form bestehen? Wir ziehen einen Schlussstrich und wagen den Neuanfang: Voller übermütiger Ideen im Gepäck steigen wir gemeinsam ins Raumschiff und reisen ab. Aber wohin? Von welchen Utopien träumen wir und wie können wir sie verwirklichen? Und was passiert, wenn wir uns nicht einig werden?

Von und mit: Lisa Binder, Maria Georgieva, Hannah Henle, Benedikt Merath, Mika Müller, Jeanne Pajot, Laetitia Pelosse, Julia Petelenz, Hilda Runge, Sara Stanišić, Paula Zetsche

Spielleitung Paul-Maurice Röwert

Assistenz Clara Deifel (FSJ-Kultur)

PREMIERE am 6. Juli 2019