Next To Normal - Fast Normal zeigt auf berührende Art und Weise das Leben einer vermeintlich normalen Familie und beschreibt dabei den Kampf einer Frau mit einer bipolaren Störung sowie die Auswirkungen, die ihre Krankheit auf die Angehörigen hat.

Das Musical Next To Normal erhielt bereits kurz nach seiner New Yorker Uraufführung mehrere Tony Awards, diverse Kritikerpreise und einen Pulitzerpreis für das beste Drama, der selten an ein Musical vergeben wird.

Es spielen: Katrin von Hochmeister, Christian Fenske, Vivianne Küting, Stefan Siebert, Nils Weber, Florian Penkwitt, Janne Rochowicz. Begleitet werden die Darsteller von einer Live-Band.