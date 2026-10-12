Ein Musical über Verlust & mentale Gesundheit | präsentiert von der Musical Academy Tübingen.

Familie Goodman ist eine ganz normale Familie. Oder zumindest wirkt sie so. Hinter der Fassade kämpfen alle mit ihren eigenen Ängsten, Sehnsüchten und Verletzungen. Diana, die Mutter, lebt mit einer bipolaren Störung und versucht, ihr Leben und ihre Familie zusammenzuhalten. Ihr Mann Dan steht ihr aufopferungsvoll zur Seite. Tochter Natalie sucht zwischen Leistungsdruck, Wut und dem Wunsch nach Liebe und Anerkennung ihren eigenen Weg und bleibt dabei stets im Schatten ihres großen Bruders. Je mehr die Familie versucht, an der Normalität festzuhalten, desto deutlicher wird, dass vieles nicht so ist, wie es scheint. Alte Wunden, verdrängte Gefühle und schwierige Entscheidungen stellen die Beziehungen auf eine harte Probe.

Mit kraftvoller Rockmusik und tiefen Emotionen erzählt Next to Normal von Liebe, psychischer Gesundheit, Verlust und der Frage, was „normal“ eigentlich bedeutet. Ein Musical, das unter die Haut geht und noch lange bewegt. Kein Feel-Good-Musical, sondern ein Feel-Everything-Musical.