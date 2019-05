Ein großer europäischer Roman von der Peripherie des Kontinents: der Insel des ewigen Frühlings, Teneriffa: Rosa kehrt dorthin zurück, in das heruntergewirt­schaftete Haus der vormals einflussreichen Bernadottes. Rosa sucht. Was, weiß sie nicht genau. Doch für eine Weile sieht es so aus, als könnte sie es im Asilo, dem Altenheim von La Laguna, finden, wo Julio, Rosas Großvater, noch mit über neunzig Jahren den Posten des Pförtners innehat. Julio war Kurier im Bürgerkrieg, war Gefangener der Faschisten, er floh und kam wieder. Die Berliner Autorin Inger-Maria Mahlke führt in „Archipel“ rückwärts durch ein Jahrhundert voller Umbrüche und Verwerfungen, großer Erwartungen und kleiner Siege. Es ist Julios Jahrhundert, das der Bautes und Bernadottes, der Wieses, der Moores und González' – Familiennamen aus ganz Europa. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2018, bietet Inger-Maria Mahlkes Roman mitreißende Erzählkunst über das, was geht, und das, was kommt.

Moderation: Dr. Wolfgang Niess