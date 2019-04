Night Hawks

Nighthawks - 707 Tour

Die Nighthawks haben in ihrem über 20-jährigen Schaffen ein konturiertes, ästehetisches Konzept geschafffen. Musik für Reisende. Die eingängigen Songs sind sehr klare, auf Reduktion bedachte Stimmungsbilder die die Zuhörer an fiktive Orte auf dieser Welt versetzen. Der Sog der Songs liegt im Sehnsuchtsvollen, ausgelöst durch den Trompetenklang, der immer wieder Leitmotiv einer musikalischen Reise ist. Steigen Sie ein in einen schönen Steigflug mit der Musik der Band, eine Erinnerung an jenes Flugzeug, dass die ersten großen Rockbands über den Atlantik trug. Ready for Boarding?