Seelenbalsam mit Meeresduft entgleitet den Tasten von Niklas Paschburgs Piano, wenn er sich in flockenzarten Melodien verliert, die schnell zu Gefühlslawinen anwachsen. Einfach so, ohne Vorwarnung, entführt der Jungkomponist dann an blaugraue Strände bei ruhigem Seegang oder auf die Klippen norwegischer Fjorde. Ein Gegenentwurf zur digital übersteuerten Neuzeit, der alles Unwichtige weggleiten lässt und dabei Weite findet ohne Nähe einzubüßen, Ruhe sucht ohne Intensität zu verlieren, Sehnsucht weckt, ohne den Verlust von Vorfreude hinzunehmen. Für den Kreativprozess seines neuen Albums ›Svalbard‹ begab sich Niklas Paschburg in eine besondere Umgebung – und zwar in eines der nördlichsten bewohnten Gebiete der Welt. Die abgelegenen Inseln und ihre sich schnell verändernden Landschaften zeigen sehr deutlich die unmittelbaren und sichtbaren Auswirkungen des Klimawandels. Dieses allgegenwärtige Thema ist ihm eine echte Herzensangelegenheit und so konfrontiert er sich für das Album ganz bewusst mit diesem unbequemen Ort, wo die Temperaturen immer unter minus zwanzig Grad Celsius bleiben und die Sonnenstunden gegen Null gehen.All seinen Stücken ist gemein, dass sie mit nur wenigen Mitteln große emotionale Momente erzeugen – so wirken seine Shows auch noch lange nach, wenn der letzte Ton von der Bühne verklungen ist.