Nice Enuh Dancehall Summer - Jugglerz, Dutty Soundsystem

Die Jugglerz Sommersause im Proton! Wenn die Sonne im Zenit steht, schlafen wir meistens noch. Aber legt sich die Nacht über die Stadt ist unsere Zeit! Wir drehen den Sound auf und zwar:

Dancehall, HipHop, Afrobeats und machen einfach maddde Party. Wir Jugglerz sind die Produzenten von Bausa's Was du Liebe nennst, aber auch so schon übertrieben lang dabei mit weltweiter Erfahrung auf dem Buckel. Zu Gast ist das Dutty Soundsystem, die im Ruhrpott mit die heißesten Parties schmeißen und in Dortmund einen der angesagtesten Clubs betreiben. Es wird also gut. Macht euch auf ne Menge Spaß bereit!