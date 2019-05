Nicht alles ist Bauhaus. Die Weissenhofsiedlung im Kontext ihrer Zeit

100 Jahre Bauhaus! Das Jubiläum der Kunstschule spornt zur Spurensuche an.

So ist auch die Stuttgarter Weissenhofsiedlung derzeit als Bauhaus-Siedlung in aller Munde. Doch wie viel Bauhaus steckt nun wirklich in der 1927 errichteten Wohnsiedlung drin? Welche Berührungspunkte gibt es tatsächlich mit Dessau? Und gibt es den vielzitierten Bauhausstil überhaupt? Die Ausstellung wirft einen Blick auf die Herkunft und Vielfalt der Architekturmoderne und geht der Frage nach, ob überall wo Bauhaus drauf steht auch Bauhaus drin ist.

Der Eintritt ist frei!