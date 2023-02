NICHT MEIN 🔥

Wie schön die Erde doch ist. Lichterketten, Korallenriffe, Tupperdosen, FlughĂ€fen - Dinge, fĂŒr die es sich zu leben lohnt. Und die es in einer absehbaren Zukunft nicht mehr geben wird. Was wir tun könnten, ist eigentlich klar, und doch ist es so schwer zu verzichten. Also machen wir weiter. Unterhalten einander, bestĂ€rken uns gegenseitig in unserer Machtlosigkeit, feiern das, was da ist:Â

Zahlreiche GĂ€ste sind erschienen, dicke Autos parken vor dem Haus, es gibt eine volle Bar und der Geschenktisch biegt sich durch. Man kann es sich leisten, sich so richtig feiern zu lassen. Doch was, wenn der Gastgeber trotzdem nicht erscheint? Und was, wenn die Person, die an diesem Abend fĂŒr gute Laune sorgen soll, keine gute Laune hat?

Im Suchen nach den richtigen Worten und dem richtigen Umgang im Angesicht der Katastrophe - im Kleinen wie im Großen - entspinnt sich in diesem Solo mit Ensemblemitglied Morris Weckherlin eine liebevolle AbschiedserklĂ€rung an die Welt, wie wir sie kennen - bunt und lebendig.Â

Hier gehts zum Interview mit Regisseurin Magdalena Schönfeld!

Dauer: 75 Min.