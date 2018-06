Nicht satt im Besten Restaurant der Stad

Es duftet nach Kräutern, das Gemüse ist gewaschen, die Pfannen sind heiß und die Teller vorgewärmt. Die Spitzenköche wetzen ihre Messer und stehen in den Startlöchern: Eine Festgesellschaft wird erwartet. Gäste aus allen Teilen der Welt haben sich lange auf das besondere Treffen gefreut. Doch die Besucher werden nicht satt! Was ist da nur los? Zwei Gruppen unterschiedlichen Alters haben sich regelmäßig in Mettingen zum Theaterspielen getroffen und geben nun Einblick in ihre spielerischkulinarischen Ergebnisse. Eine Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Esslingen sowie der vhs Esslingen.

Mit: Kindern der Klasse 3b der Grundschule Mettingen sowie Bürgerinnen und Bürgern aus Mettingen und UmgebungKünstlerische Leitung: Linda Kreissle, Magdalena RozniakowskaMusikalische Unterstützung: Wolfgang Fuhr