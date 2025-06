Gedichte und Musik für Kinder mit Oliver Steller und seiner Gitarre Frieda.

Wenn Oliver Steller mit seiner Gitarre Frieda singt, rappt, zaubert und Quatsch macht, leben Gedichte auf und zeigen, was sie können! Von ihm vorgetragen und gesungen bringen sie Poesie in den Alltag, feiern lyrisch die Lebenslust und wecken Freude an unserer Sprache.